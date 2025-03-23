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В Башкирии разыскивают мужчину с четырехлетним ребенком

Волонтеры сообщили о пропаже мальчика с 34-летним мужчиной.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске начались поиски пропавшего 34-летнего Дениса Пакриева и 4-летнего Богдана Жижина. По информации волонтеров «Лиза Алерт», оба вышли из дома 22 марта и исчезли.

Приметы Богдана: рост — 90 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, серые дутые штаны, черные сапоги и разноцветную шапку.

Приметы Дениса: рост — 165 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. В момент пропажи на нем были коричневые джины и темно-синяя куртка.

Если вам что-то известно о пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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