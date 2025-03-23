Девять причин запаха изо рта перечислила стоматолог

Человек, как правило, сам не осознает проблему, так как своего запаха мы часто не ощущаем. И если окружающие ведут себя очень деликатно и уважительно, и предпочитают терпеть, но не высказывать неудовольствия, то проблема галитоза (именно так в медицине называется неприятный запах изо рта) может долгое время оставаться без внимания.