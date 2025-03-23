В центре Челябинска забил коммунальный фонтан, несколько домов остались без водоснабжения

На улице Советской сегодня утром, 23 марта, произошел порыв водовода, из-под земли забил фонтан. Авария привела к тому, что в нескольких домах рядом с местом порыва пропала вода.
— Специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода. Временно ограничено водоснабжение по улицам Пушкина 12, 18, 30, 32; Советская 45, 47; Карла Маркса 83, — сообщает МУП «ПОВВ».
Для жильцов организовали подвоз воды. Питьевую бочку поставили вблизи дома № 18 по улице Пушкина.