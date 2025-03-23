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Следком будет расследовать гибель жителя Ростовской области из-за атаки БПЛА

Следователи установят обстоятельства гибели человека на трассе в Ростовской области из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет начнет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также ДНР. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра СК России.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб один человек.

— Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 марта, над Ростовской областью сбили 29 дронов.