В Хомутово ввели режим ЧС из-за подтопления

Сложная ситуация с подтоплениями остается в Иркутском районе. В Хомутово ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев. На сегодняшний день, в селе подтоплено девять жилых домов по улицам Изумрудная, Сельская, Терновая, Просторная, Ракитная, Крестьянская, в переулках Западный и Сельский.
— В зоне подтопления проживают более 250 человек. От эвакуации в пункт временного размещения и питания они отказались. Также подтоплены 39 приусадебных участков, — поделился глава региона.
Также талые воды топят участки в деревни Куда и Талька. Напряженная ситуация сохраняется и в деревне Турская Оёкского района. Там затопило целую улицу, но специалисты уже начали искать решение проблемы. Два дома и 48 участков затопило в Урике. Для отвода воды применяют специализированную технику. Всего — 29 единиц. А также три пожарных насосных станции и восемь мотопомп.