В Хомутово ввели режим ЧС из-за подтопления

Также талые воды топят участки в деревни Куда и Талька. Напряженная ситуация сохраняется и в деревне Турская Оёкского района. Там затопило целую улицу, но специалисты уже начали искать решение проблемы. Два дома и 48 участков затопило в Урике. Для отвода воды применяют специализированную технику. Всего — 29 единиц. А также три пожарных насосных станции и восемь мотопомп.