Мингорисполком сказал, как считают метры родственников при постановке на очередь

Есть нюансы и при принятии на очередь нуждающихся в однокомнатной квартире. Так, мама с ребенком, проживающая в однушке, может стать на учет и метраж квартиры неважен, но супруги этого сделать не смогут. Обращается внимание и на наличие жилья в Минском районе.