Мингорисполком сказал, как считают метры родственников при постановке на очередь

Нюансы включения минчан в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий разъяснила замначальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Татьяна Бухта, сообщает БелТА.
«В Минске у нас есть ограничения — либо 10 лет регистрации в Минске должно быть, либо 10 лет работы в организации, расположенной в городе Минске», — отметила специалист.
По словам Татьяны Бухта, при направлении на строительство надо решать вопрос господдержки, исходя из того, к какой категории человек относится и относится ли вообще к какой-либо категории.
Специалист на конкретном примере объяснила, когда квадратные метры родителей, бабушек-дедушек не учитываются, если это не собственность человека. Это, например, касается молодой семьи, где любому из супругов, впервые вступившему в брак, до 31 года.
Если же это просто молодой человек с пропиской в Минске, тогда метры квартиры, в которой он зарегистрирован, учитываются при постановке на учет.
Есть нюансы и при принятии на очередь нуждающихся в однокомнатной квартире. Так, мама с ребенком, проживающая в однушке, может стать на учет и метраж квартиры неважен, но супруги этого сделать не смогут. Обращается внимание и на наличие жилья в Минском районе.
В Минске общая обеспеченность должна быть не более 10 квадратных метров на человека, в остальных населенных пунктах — не более 15 квадратов.
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