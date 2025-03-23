Пострадавшие в ДТП с животными смогут получить выплаты по страховке

Выплату можно будет получить только при наличии действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства (если говорить просто, «автогражданки»).
Новый указ предусматривает, что возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, будет выплачиваться водителю транспортного средства. Также получить выплату по страховке может и владелец автомобиля, если во время аварии он был пассажиром.
На выплату возмещения не будет влиять то, виновен водитель в аварии или нет.
Однако при этом возмещение ущерба имуществу в указе не предусмотрено.