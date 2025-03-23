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Землю под аварийным домом на Социалистической изымают власти Ростова

Участок под аварийным домом в Ростове изымут для муниципальных нужд.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова собираются изъять землю под аварийным домом на Социалистической, 107 для муниципальных нужд. Такое постановление появилось на сайте городской администрации.

Известно, что в аварийном доме земля принадлежит владельцам квартир на праве общей долевой собственности. Администрация планирует заключить с собственниками соглашения и возместить им ущерб от изъятия недвижимости. Если же с собственниками не удастся прийти к соглашению, власти будут обращаться в суд.

Ранее стали известны адреса 31 аварийного дома, расположенных на территории донской столицы, которые потребовала расселить прокуратура.