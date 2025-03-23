Землю под аварийным домом на Социалистической изымают власти Ростова

Власти Ростова собираются изъять землю под аварийным домом на Социалистической, 107 для муниципальных нужд. Такое постановление появилось на сайте городской администрации.
Известно, что в аварийном доме земля принадлежит владельцам квартир на праве общей долевой собственности. Администрация планирует заключить с собственниками соглашения и возместить им ущерб от изъятия недвижимости. Если же с собственниками не удастся прийти к соглашению, власти будут обращаться в суд.
Ранее стали известны адреса 31 аварийного дома, расположенных на территории донской столицы, которые потребовала расселить прокуратура.