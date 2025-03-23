Землю под аварийным домом на Социалистической изымают власти Ростова

Известно, что в аварийном доме земля принадлежит владельцам квартир на праве общей долевой собственности. Администрация планирует заключить с собственниками соглашения и возместить им ущерб от изъятия недвижимости. Если же с собственниками не удастся прийти к соглашению, власти будут обращаться в суд.