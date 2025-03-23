В Минске 30% пенсионеров продолжают работать, а самому возрастному — 93 года

Треть из 470 460 минских пенсионеров продолжает работать. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Ольгу Василевскую.
Специалист напомнила, что с 1 января 2025 года вступил в силу указ президента «О социальной поддержке», который включает в себя новшества по выплате пенсий.
«С начала этого года работающие пенсионеры получают пенсии без ограничения по индивидуальному коэффициенту заработка (ИКЗ). Если ранее ИКЗ был, скажем, 1,7, то работающий пенсионер получал пенсию по ИКЗ 1,3. Сейчас же — в полном объеме», — отметила Ольга Василевская.
По ее словам, эта мера простимулировала людей пенсионного возраста работать, если у них есть силы и желание. Кроме того, Ольга Василевская назвала возраст долгожителя, продолжающего трудиться. Ему 93 года.
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