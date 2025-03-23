В Минске 30% пенсионеров продолжают работать, а самому возрастному — 93 года

«С начала этого года работающие пенсионеры получают пенсии без ограничения по индивидуальному коэффициенту заработка (ИКЗ). Если ранее ИКЗ был, скажем, 1,7, то работающий пенсионер получал пенсию по ИКЗ 1,3. Сейчас же — в полном объеме», — отметила Ольга Василевская.