ЦБ РФ: мошенники-дропперы делятся на заливщиков, транзитников и обнальщиков

Центробанк РФ выделил три типа дропперов — участников в схемах вывода украденных у россиян денег. Заливщики отправляют наличные на счета, транзитники переправляют их дальше, а обнальщики снимают и передают курьерам. Дропперы чаще всего — мужчины до 30 лет с чистой кредитной историей. В их распоряжении десятки карт, используемых в мошеннических схемах и теневом обороте денег. Ранее в Минцифре РФ сообщили о подготовке законопроекта по борьбе с дропперами.