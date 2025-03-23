Эпидемия гриппа завершается в Нижегородской области

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. По ее словам, в регионе сохраняется повышенная заболеваемость респираторными инфекциями, третью неделю в области превышен эпидпорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в столице Приволжья. Среди лабораторно подтвержденных случаев респираторных инфекций 85% составляют вирусы гриппа. При этом, преобладает вирус гриппа B.