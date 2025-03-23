МЧС сообщает об оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в Беларуси 24 марта

МЧС, со ссылкой на Белгидромет, предупредило об оранжевом уровне опасности 24 марта в четырех областях Беларуси — Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской. Причина — сильный, до 20 метров в секунду, юго-восточный ветер. По Брестской и Гродненской областям желтый уровень опасности, тоже ветер.
В Минске температура воздуха в ночь с 23 на 24 марта прогнозируется от +2 до +4 градусов, днем ненамного теплее — от +5 до +7 градусов. А с учетом сильного ветра будет казаться, что холоднее.
Мы писали, что в Минске 30% пенсионеров продолжают работать, а самому возрастному — 93 года (все подробности здесь). А еще, что Мингорисполком сказал, как считают метры родственников при постановке на очередь (здесь подробнее).