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В Башкирии пообещали плохую видимость из-за тумана

В Башгидрометцентре предупредили о неблагоприятной погоде.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 марта, в Башкирии пообещали переменную облачность и туман. На дорогах ожидают плохую видимость.

Ветер будет северный, но слабый со скоростью 1−6 м/с. Ночью температура воздуха составит −4…-9°, днем +4…+9°. На дорогах видимость будет не более 500−1000 метров.

В Уфе также пообещали северный ветер. Температура воздуха ночью −4…-6°, днем +4…+6°.

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