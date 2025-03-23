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Появились кадры горящей машины после атаки БПЛА в Ростовской области

Из-за атаки БПЛА на трассе Ростовской области в машине погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилось видео с горящей на трассе машиной после атаки беспилотника в Ростовской области.

Напомним, в ночь на воскресенье над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 29 дронов. Беспилотники сбили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Неклиновском и Шолоховском районами. Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль. Человек, находящийся в машине, погиб. Его личность не установлена.

А в хуторе Каюковка Тарасовского района было повреждено остекление в частном доме. К счастью, жильцы не пострадали.