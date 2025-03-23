Появились кадры горящей машины после атаки БПЛА в Ростовской области

Напомним, в ночь на воскресенье над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 29 дронов. Беспилотники сбили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Неклиновском и Шолоховском районами. Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль. Человек, находящийся в машине, погиб. Его личность не установлена.