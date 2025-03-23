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В Челябинской области финансовую помощь получили 345 пострадавших от паводка

В Челябинской области финансовую и материальную помощь получили 345 пострадавших от паводка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Минсоцотношений также добавили, что 43 южноуральцам произведена выплата в связи с частичной утратой имущества, 6 — с полной утратой имущества.

«Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников территориального управления соцзащиты, муниципальной комиссии по оценке ущерба, министерства социальных отношений, министерства финансов, казначейства на сегодняшний день уже 345 ашинцев получили материальную и финансовую помощь», — прокомментировала министр Наталья Лугачева.

Ранее сообщалось, что по 20 тыс. рублей полагается каждому, кто проживает в зоне локальной ЧС.

За частичную утрату имущества первой необходимости выплатят 75 тыс. рублей, полную — 150 тыс. рублей на человека, постоянно или фактически проживающего в подтопленном доме.

Помимо этого, пострадавшие смогут получить выплаты на ремонт или восстановление жилья, а также выплаты в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ.