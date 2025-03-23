Папа римский впервые после болезни появился перед верующими

РИМ, 23 мар — РИА Новости. Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники «Джемелли», впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА Новости.
Понтифик появился на балконе на пятом этаже здания, спустившись с последнего десятого этажа клиники, где расположены его личные апартаменты, ставшие больничной палатой в течение 38 дней.
Площадь перед больницей заполнили сотни верующих, прибывших увидеть выздоравливающего понтифика на окраину Рима. Перед появлением папы толпа скандировала его имя.
Папа не выступил с традиционной воскресной проповедью, которую Ватикан распространил в печатном виде, и ограничился приветствием толпы и благословением.
«Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец», — сказал понтифик в поднесенный микрофон. В общей сложности он пробыл на свежем воздухе около трех минут.
Спустя 10 минут папа покинул больницу на автомобиле и отправился в Ватикан в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.
Накануне лечащие врачи заявили, что после выписки ему предписаны длительная терапия и двухмесячное восстановление. По словам медиков, он выздоровел от воспаления легких, но не до конца избавился от ряда вирусов и бактерий.
Шестнадцатого марта Служба печати Святого престола в распространила первую фотографию папы Римского Франциска с момента госпитализации с воспалением. На фотографии понтифик был изображен сидящим вполоборота перед алтарем с распятием на фоне нескольких букетов цветов.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику «Джемелли» для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице понтифик перенес четыре дыхательных кризиса. По словам врачей, его жизнь дважды находилась под угрозой.