Папа римский впервые после болезни появился перед верующими

Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику «Джемелли» для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице понтифик перенес четыре дыхательных кризиса. По словам врачей, его жизнь дважды находилась под угрозой.