Доклад о ребенке, которого сбил электросамокат, потребовал Бастрыкин

В четверг, 20 марта, в Ростове дончанин на электросамокате наехал на двухлетнюю девочку. Теперь по данному факту следственным комитетом начата проверка. Об этом сообщает ростовский следком.
Известно, что девочка переходила дорогу с родителями, когда на нее наехал электросамокатчик. Ребенка госпитализировали.
По данному факту следственный комитет начал процессуальную проверку.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении.