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Доклад о ребенке, которого сбил электросамокат, потребовал Бастрыкин

Председателю СК доложат о результатах проверки по информации о травмировании девочки.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 20 марта, в Ростове дончанин на электросамокате наехал на двухлетнюю девочку. Теперь по данному факту следственным комитетом начата проверка. Об этом сообщает ростовский следком.

Известно, что девочка переходила дорогу с родителями, когда на нее наехал электросамокатчик. Ребенка госпитализировали.

По данному факту следственный комитет начал процессуальную проверку.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — говорится в сообщении.