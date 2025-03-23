Электросамокаты вернулись на улицы Екатеринбурга: их число будет доведено до 5 тысяч

В Екатеринбург вернулись электросамокаты. 23 марта их заметили на улице Малышева, однако, по словам очевидцев, арендовать их пока нельзя.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании «Юрент», сезон официально начался, а первые самокаты включат ближе к вечеру.
— Число электросамокатов будет доведено до 5 000. Сейчас начинаем работу в городе в рамках соглашения с Администрацией Екатеринбурга прошлого года. «Медленные» и «запретные» зоны сохраняются, — сообщили в пресс-службе.
Ранее в компании уточняли, что открывать сезон можно будет, как только исчезнут отрицательные температуры и тротуары станут сухими. При этом в случае ухудшения погоды самокаты могут временно отключить.
Также компания напомнила про систему штрафов. Так, например, за езду в нетрезвом виде нарушитель заплатит 100 000 рублей, за езду вдвоем — 5 000 рублей.
Передача самоката несовершеннолетнему — 10 000 рублей, а переезд пешеходного перехода на транспортном средстве — 1 000 рублей.
Выявлять нарушителей будут с помощью городских камер, консультантов компании, а также совместных рейдов с правоохранителями.