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Электросамокаты вернулись на улицы Екатеринбурга: их число будет доведено до 5 тысяч

На улицы Екатеринбурга вернулись электросамокаты.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург вернулись электросамокаты. 23 марта их заметили на улице Малышева, однако, по словам очевидцев, арендовать их пока нельзя.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании «Юрент», сезон официально начался, а первые самокаты включат ближе к вечеру.

— Число электросамокатов будет доведено до 5 000. Сейчас начинаем работу в городе в рамках соглашения с Администрацией Екатеринбурга прошлого года. «Медленные» и «запретные» зоны сохраняются, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в компании уточняли, что открывать сезон можно будет, как только исчезнут отрицательные температуры и тротуары станут сухими. При этом в случае ухудшения погоды самокаты могут временно отключить.

Также компания напомнила про систему штрафов. Так, например, за езду в нетрезвом виде нарушитель заплатит 100 000 рублей, за езду вдвоем — 5 000 рублей.

Передача самоката несовершеннолетнему — 10 000 рублей, а переезд пешеходного перехода на транспортном средстве — 1 000 рублей.

Выявлять нарушителей будут с помощью городских камер, консультантов компании, а также совместных рейдов с правоохранителями.