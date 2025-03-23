«Сегодня убивают животных, а завтра — вас самих»: в Казани зоозащитники вышли в пикет

«Это пикет, а не митинг. Все, что мы хотим сказать, видно на наших плакатах. В будущем мы бы хотели согласовать митинг, это будет более эффективно. Мы привлечем туда официальных лиц, сами будем говорить речи. Надеюсь, что мы выходим на акции не зря, что мы сможем повлиять на решение властей. Общественный резонанс уже отложил принятие поправок», — сказала Анжела Феклина.