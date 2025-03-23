Эксперт Зубова: фталаты в косметике могут вызывать гормональные нарушения у детей

Зубова отметила, что фталаты также могут влиять на репродуктивную систему плода у беременных женщин и приводить к феминизации плода мальчиков, копируя женские половые гормоны. «Беременным женщинам в своем уходе можно использовать азелаиновую, лактобионовую, миндальную и молочную кислоты — их структура представляет собой крупные молекулы, которые будут работать только с верхним слоем кожи, не проникая глубже», — посоветовала эксперт.