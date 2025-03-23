Эксперт Зубова: фталаты в косметике могут вызывать гормональные нарушения у детей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Применение содержащей фталаты косметики может негативно влиять на эндокринную систему, воздействуя на гормоны. Особенно это опасно в детском возрасте, пока гормональная система еще формируется, рассказала ТАСС врач-дерматовенеролог дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Анастасия Зубова.
«По некоторым данным, фталаты действительно могут негативно влиять на эндокринную систему, имитируя или блокируя гормоны. Это способно создать различные гормональные нарушения, что особенно опасно в детском возрасте (в сравнении со взрослыми), поскольку детская гормональная система еще формируется», — сказала она.
Зубова отметила, что фталаты также могут влиять на репродуктивную систему плода у беременных женщин и приводить к феминизации плода мальчиков, копируя женские половые гормоны. «Беременным женщинам в своем уходе можно использовать азелаиновую, лактобионовую, миндальную и молочную кислоты — их структура представляет собой крупные молекулы, которые будут работать только с верхним слоем кожи, не проникая глубже», — посоветовала эксперт.
Зубова подчеркнула, что в состав детской косметики, помимо фталатов, не должны входить парабены, искусственные красители, формальдегиды, ароматизаторы, сульфаты, так как они могут негативно влиять на чувствительную кожу ребенка.