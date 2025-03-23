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Грозы и снега: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 24 по 26 марта

Специалисты РГП «Казгидромет» поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток — с 24 по 26 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Zakon.kz

В понедельник, 24 марта, по прогнозам синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На юге Казахстана ожидается сильный дождь. На юго-востоке и западе также будут сильные осадки — дождь и снег.

говорится в сообщении РГП «Казгидромет»

В целом по стране ожидаются туман и усиление ветра. На севере и востоке — гололед, на юге — гроза.

В Астане

24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°, днем −1−3°.

25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°, днем 0+2°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°, днем +5+7°.

В Алматы

24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.

25 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°, днем +4+6°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +4+6°.

В Шымкенте

24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

25 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, днем порывы до 15−20 метров. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +10+12°.

26 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+10°.