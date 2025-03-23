Грозы и снега: какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 24 по 26 марта

В понедельник, 24 марта, по прогнозам синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега.
На юге Казахстана ожидается сильный дождь. На юго-востоке и западе также будут сильные осадки — дождь и снег.
В целом по стране ожидаются туман и усиление ветра. На севере и востоке — гололед, на юге — гроза.
В Астане
24 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°, днем −1−3°.
25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°, днем 0+2°.
26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°, днем +5+7°.
В Алматы
24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +13+15°.
25 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°, днем +4+6°.
26 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +4+6°.
В Шымкенте
24 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.
25 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, днем порывы до 15−20 метров. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +10+12°.
26 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+10°.