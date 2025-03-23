В Петербурге в садах распустились первоцветы

Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли — Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.