Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце марта в Ростовской области потеплеет до +24

С понедельника в Ростовской области температура начнет ежедневно подниматься на 1 — 2 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В конце первого весеннего месяца в Ростовской области потеплеет до +24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Уже в понедельник, 24 марта, на Дону столбики термометров покажут +18 градусов. И с этого дня в области каждый день начнется постепенное потепление. Ежедневно температура будет увеличиваться на 1 — 2 градуса. И уже к 28 марта за окном будет +24 градуса.

Ранее климатолог Иошпа спрогнозировал в Ростовской области температурные качели в марте. Также он отметил, что на Дону средняя температура для марта пока ниже нормы.