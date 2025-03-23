В конце марта в Ростовской области потеплеет до +24

В конце первого весеннего месяца в Ростовской области потеплеет до +24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Уже в понедельник, 24 марта, на Дону столбики термометров покажут +18 градусов. И с этого дня в области каждый день начнется постепенное потепление. Ежедневно температура будет увеличиваться на 1 — 2 градуса. И уже к 28 марта за окном будет +24 градуса.
Ранее климатолог Иошпа спрогнозировал в Ростовской области температурные качели в марте. Также он отметил, что на Дону средняя температура для марта пока ниже нормы.