В конце марта в Ростовской области потеплеет до +24

Уже в понедельник, 24 марта, на Дону столбики термометров покажут +18 градусов. И с этого дня в области каждый день начнется постепенное потепление. Ежедневно температура будет увеличиваться на 1 — 2 градуса. И уже к 28 марта за окном будет +24 градуса.