Роспотребнадзор выявил еще один случай заболеваемости гепатитом в самарской школе

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава СКР Александр Бастрыкин в пятницу затребовал доклад о расследовании ситуации с заражением детей гепатитом А в самарской школе, следователи СУ СКР ведут проверку размещенной в интернете информации о о вспышке гепатита А в школе № 156. Авторы публикаций, родители детей, предполагали, что заболевание могло распространиться из-за учащихся из семей мигрантов, не соблюдающих санитарно-гигиенический нормы. Также в сообщениях отмечалось, что руководство школы пыталось скрыть факт заболевания. В пятницу региональное управление РПН сообщало, что в школе зарегистрирован только один случай гепатита А.