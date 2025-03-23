Роспотребнадзор выявил еще один случай заболеваемости гепатитом в самарской школе

Ведомство сообщает, что по результатам эпидемиологического обследования учащихся школы № 156 «выявлено два случая бессимптомного течения гепатита А у учащихся, находившихся в контакте с заболевшим и проживающих в соседнем домовладении».
Управление РПН сообщает, что в школе и в семейных очагах, где выявлены заболевшие, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе экстренная вакцинопрофилактика против гепатита А.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава СКР Александр Бастрыкин в пятницу затребовал доклад о расследовании ситуации с заражением детей гепатитом А в самарской школе, следователи СУ СКР ведут проверку размещенной в интернете информации о о вспышке гепатита А в школе № 156. Авторы публикаций, родители детей, предполагали, что заболевание могло распространиться из-за учащихся из семей мигрантов, не соблюдающих санитарно-гигиенический нормы. Также в сообщениях отмечалось, что руководство школы пыталось скрыть факт заболевания. В пятницу региональное управление РПН сообщало, что в школе зарегистрирован только один случай гепатита А.