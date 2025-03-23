«Весне дорогу!» В садах Русского музея распустились первоцветы

«Весне дорогу!», — гласит воскресный пост в телеграм-канале Государственного Русского музея.
В Михайловском и Летнем садах — «солнце, цветы и весна!».
Петербуржцев пригласили искать полянки с первоцветами и наслаждаться красотой пробуждающейся природы.
Ранее первоцветы уже начали замечать на улицах Северной столицы. И хотя оказалось, что тогда распускающиеся цветы и бабочки оказались весенним фальстартом, 22 марта, в Петербурге, согласно климатическим нормам, климатическая весна официально началась.