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«Весне дорогу!» В садах Русского музея распустились первоцветы

В садах Русского музея Летнем и Михайловском начали распускаться первоцветы, о чем пресс-служба учреждения сообщила 23 марта.

«Весне дорогу!», — гласит воскресный пост в телеграм-канале Государственного Русского музея.

В Михайловском и Летнем садах — «солнце, цветы и весна!».

Петербуржцев пригласили искать полянки с первоцветами и наслаждаться красотой пробуждающейся природы.

Ранее первоцветы уже начали замечать на улицах Северной столицы. И хотя оказалось, что тогда распускающиеся цветы и бабочки оказались весенним фальстартом, 22 марта, в Петербурге, согласно климатическим нормам, климатическая весна официально началась.