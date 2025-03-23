Подземную мечеть Бекет-Ата подключили к природному газу в Мангистау

Подача природного газа в мечеть Бекет-Ата — это не только комфортные бытовые условия, но и яркое выражение уважения к наследию наших предков. Сохранение сакральных, святых мест — это вклад в будущие поколения. Я очень благодарен тем, кто участвовал в этом благом деле, пусть наше благополучие приумножится.