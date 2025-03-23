Подземную мечеть Бекет-Ата подключили к природному газу в Мангистау

Как отмечают в пресс-службе облакимата, строительство газопровода общей протяжённостью 3,4 километра не только создаст благоприятные условия для посетителей мечети, но и положительно скажется на сохранности исторического объекта.
Выступая на мероприятии, седьмой потомок Бекет ата Ташов Калымбеги отметил, что сегодняшнее подключение мечети к природному газу является знаком уважения к наследию предков.
Подача природного газа в мечеть Бекет-Ата — это не только комфортные бытовые условия, но и яркое выражение уважения к наследию наших предков. Сохранение сакральных, святых мест — это вклад в будущие поколения. Я очень благодарен тем, кто участвовал в этом благом деле, пусть наше благополучие приумножится.
Подземная мечеть Бекет Ата — одна из общенациональных святынь Казахстана. Этот уникальный образец архитектуры, высеченный в скале и состоящий из трех помещений, был построен в 1771—1775 годах. Главное помещение мечети выполнено в виде круглой формы, а крыша представляет собой плоский купол. Ее внешний вид напоминает традиционную казахскую юрту.