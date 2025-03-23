В АТОР рассказали, где летом в России больше всего комаров

Между тем, обитают эти кровососущие насекомые на территории нашей страны преимущественно вблизи рек, болот и стоячих водоемов. Наибольшую активность они проявляют с 20 до 22 часов вечера и с 4 до 6 утра. Именно в эти часы температура, влажность и атмосферное давление наиболее комфортны для их жизнедеятельности. А наиболее агрессивно комары ведут себя в полнолуние — в такие дни насекомые становятся в 500 раз активнее, чем в остальные.