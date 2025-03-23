В АТОР рассказали, где летом в России больше всего комаров

В поселке Ладный Ямало-Ненецкого автономного округа даже установлен памятник комару. Он весит полторы тонны и напоминает, что самое страшное в Сибири — не морозы, а период комаров.
При этом жители Карелии считают, что больше всего комаров летом у них. Но это не так, подчеркнули в АТОР.
Между тем, обитают эти кровососущие насекомые на территории нашей страны преимущественно вблизи рек, болот и стоячих водоемов. Наибольшую активность они проявляют с 20 до 22 часов вечера и с 4 до 6 утра. Именно в эти часы температура, влажность и атмосферное давление наиболее комфортны для их жизнедеятельности. А наиболее агрессивно комары ведут себя в полнолуние — в такие дни насекомые становятся в 500 раз активнее, чем в остальные.
В АТОР также обратили внимание, что на Земле существует всего два места, где совсем нет комаров. Это — Исландия: там комары не могут выжить из-за неустойчивых перепадов температуры. Еще одно место — это Антарктида. Там очень холодно и нет стоячей воды.
Больше всего комаров в мире обитает в Бразилии, Индонезии, Малайзии и Таиланде. А самое большое количество эндемичных видов зарегистрировано в Австралии, Индонезии, на Филиппинах и в Бразилии. Большинство заболеваний, переносимых комарами, встречается в Африке, Южной Америке и Азии.
Всего ученые насчитывают в мире около 3,5 тысяч видов комаров.