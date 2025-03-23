В Киеве решили завершить отопительный сезон

«По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключаем на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха. Напомню, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На его развертывание и завершение работы уходит около недели», — отметил Кличко.