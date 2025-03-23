Белорусский врач рассказала, что испортило репутацию рапсового масла

По словам медика, около 61% жирных кислот в рапсовом масле — это мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца и могут снизить уровень плохого холестерина. Это масло также хороший источник альфа-линоленовой кислоты, формы омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению здоровья сердца и сосудов, обладают противовоспалительными свойствами.