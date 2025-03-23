Белорусский врач рассказала, что испортило репутацию рапсового масла

Исторически сложилось так, что репутация рапсового масла была испорчена из-за высокого содержания эруковой кислоты, которая считалась вредной для здоровья. Об этом в интервью БелТА рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.
Беларусь славится рапсом, но вот популярность рапсового масла пока невысока.
«Современные сорта рапса генетически модифицированы для снижения уровня этой кислоты», — отметила Снежана Кавриго.
По словам медика, около 61% жирных кислот в рапсовом масле — это мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца и могут снизить уровень плохого холестерина. Это масло также хороший источник альфа-линоленовой кислоты, формы омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению здоровья сердца и сосудов, обладают противовоспалительными свойствами.
«Это может быть полезным при хронических воспалительных заболеваниях, таких как артрит», — подчеркнула Снежана Кавриго.
Кстати, белорусский онколог Сергей Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака (здесь подробнее).
Мы писали, что депутат призвал запретить продажу вейпов в Беларуси после смерти 16-летней девушки (здесь подробности). А еще, что Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр (подробнее здесь).