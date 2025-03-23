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Белорусский врач рассказала, что испортило репутацию рапсового масла

Белорусский врач сказала, что в современных сортах рапса снижен уровень эруковой кислоты, которую считали вредной для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Исторически сложилось так, что репутация рапсового масла была испорчена из-за высокого содержания эруковой кислоты, которая считалась вредной для здоровья. Об этом в интервью БелТА рассказала заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.

Беларусь славится рапсом, но вот популярность рапсового масла пока невысока.

«Современные сорта рапса генетически модифицированы для снижения уровня этой кислоты», — отметила Снежана Кавриго.

По словам медика, около 61% жирных кислот в рапсовом масле — это мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца и могут снизить уровень плохого холестерина. Это масло также хороший источник альфа-линоленовой кислоты, формы омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению здоровья сердца и сосудов, обладают противовоспалительными свойствами.

«Это может быть полезным при хронических воспалительных заболеваниях, таких как артрит», — подчеркнула Снежана Кавриго.

Кстати, белорусский онколог Сергей Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака (здесь подробнее).

Мы писали, что депутат призвал запретить продажу вейпов в Беларуси после смерти 16-летней девушки (здесь подробности). А еще, что Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр (подробнее здесь).