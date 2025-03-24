Экс-директор Permm объяснила смену фирменного стиля музея

Экс-директор музея отметила, что решение об исключении из названия Permm розовой буквы было связано с ее «неуместным расположением в данной версии». Однако существует вариант наименования, который выполнен розовым цветом полностью. При этом у нового логотипа есть две версии — латинская и кириллическая. Выбор второго, по словам госпожи Аллахвердиевой, связан с «перестраховкой в свете обсуждения законопроекта, запрещающего использование латиницы в вывесках». «Конечно, расставаться со старым логотипом очень трудно и больно. Ни один логотип не будет лучше, чем тот, который придумал Дмитрий Мордвинцев. Он привязан к большой истории музея. Но все меняется, и новый стиль — потенциальный, легкий, прозрачный и очень современный», — отметила экс-руководитель музея.