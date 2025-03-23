«Вместо 2 лет лечатся 5,5 месяцев». В Беларуси 99% больных туберкулезом находятся на коротких схемах лечения

В Беларуси 99% больных туберкулезом получают новые современные лекарственные препараты находятся на коротких схемах лечения. Об этом порталу 24health.by рассказал главный внештатный специалист по фтизиопедиатрии Минздрава, замдиректора по лечебной работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Александр Бабченок.
По словам медика, лечение туберкулеза в Беларуси бесплатно и сейчас ведется без использования инъекций, что позволяет пациентам получать лечение не только в стационарных, но и в поликлиниках. Да и сроки лечения, в том числе лекарственно-устойчивого туберкулеза, удалось снизить с 22−24 месяцев до 5,5 месяцев.
В 97% диагноз и вариант лекарственной устойчивости уточняется в один день, вместо 2−3 месяцев как было еще 10 лет назад.
Если в 2015 году 19% больных получали современные препараты для лечения туберкулеза и короткую схему лечения, то в 2024 их было уже 99%.
Пациенты при туберкулезе обязательно принимают лекарства под контролем. В стационаре — на посту медсестры, при выписке — с помощью видеоконтроля, при котором мониторинг осуществляется через смартфон пациента.
Александр Бабченок отметил, что симптомы туберкулеза могут оставаться слабо выраженными в течение многих месяцев. Среди наиболее частых — длительный кашель, иногда с примесью крови, боль в грудной клетке, слабость, повышенная утомляемость, снижение массы тела, повышение температуры вечером, ночная потливость.
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