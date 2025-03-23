«Вместо 2 лет лечатся 5,5 месяцев». В Беларуси 99% больных туберкулезом находятся на коротких схемах лечения

По словам медика, лечение туберкулеза в Беларуси бесплатно и сейчас ведется без использования инъекций, что позволяет пациентам получать лечение не только в стационарных, но и в поликлиниках. Да и сроки лечения, в том числе лекарственно-устойчивого туберкулеза, удалось снизить с 22−24 месяцев до 5,5 месяцев.