Мощные магнитные бури начались в Ростовской области 23 марта

Пик бурь пришелся на утро воскресенья — на 08:30. К 15:00 бури немного стихли и достигли уровня G1. Однако, если верить прогнозам, ближе к ночи магнитные бури снова усилятся. А еще они создадут условия для появления северного сияния в районе Москвы.