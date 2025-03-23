Мощные магнитные бури начались в Ростовской области 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Ростовской области начались мощные магнитные бури. Об этом дончан предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Пик бурь пришелся на утро воскресенья — на 08:30. К 15:00 бури немного стихли и достигли уровня G1. Однако, если верить прогнозам, ближе к ночи магнитные бури снова усилятся. А еще они создадут условия для появления северного сияния в районе Москвы.
Ранее в Ростовской области в конце марта обещали потепление до +24 градусов. По прогнозам в понедельник, 24 марта, воздух прогреется до +18. И затем каждый день температура будет увеличиваться на 1 — 2 градуса.