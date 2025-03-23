Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ввели режим ЧС на территории падения БПЛА

В Ростове и трех районах области ввели режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, а также в Морозовском, Сальском и Тарасовском районах ввели режим ЧС на территории падения беспилотников. Режим будет действовать до устранения всех последствий. Сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Так, после взрыва беспилотника в Ростове на Горсоветской повреждения получили 16 квартир. Было выбито 31 стекло. А в Сальске после падения БПЛА на перекрестке улиц образовалась воронка. Также повредились окна в художественном музее, магазине и в одной из квартир дома.

В Тарасовском районе в двух домах взрывной волной выбило стекла. Из людей никто не пострадал.

А в Морозовском районе беспилотник упал на автомобиль. В итоге машина загорелась. Находившийся в ней водитель погиб.