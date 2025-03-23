В Ростовской области ввели режим ЧС на территории падения БПЛА

В Ростове, а также в Морозовском, Сальском и Тарасовском районах ввели режим ЧС на территории падения беспилотников. Режим будет действовать до устранения всех последствий. Сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Так, после взрыва беспилотника в Ростове на Горсоветской повреждения получили 16 квартир. Было выбито 31 стекло. А в Сальске после падения БПЛА на перекрестке улиц образовалась воронка. Также повредились окна в художественном музее, магазине и в одной из квартир дома.
В Тарасовском районе в двух домах взрывной волной выбило стекла. Из людей никто не пострадал.
А в Морозовском районе беспилотник упал на автомобиль. В итоге машина загорелась. Находившийся в ней водитель погиб.