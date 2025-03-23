В Ростовской области ввели режим ЧС на территории падения БПЛА

Так, после взрыва беспилотника в Ростове на Горсоветской повреждения получили 16 квартир. Было выбито 31 стекло. А в Сальске после падения БПЛА на перекрестке улиц образовалась воронка. Также повредились окна в художественном музее, магазине и в одной из квартир дома.