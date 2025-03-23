Паводки в Казахстане: в СКО бетонируют защитные дамбы

Как отмечают спасатели, каждая минута на счету. Укрепляют конструкции бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, мобилизовав все силы, несмотря на выходные и праздничные дни. Во время очередного объезда аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил ход этих работ, отметил их важность и поблагодарил военнослужащих за помощь.