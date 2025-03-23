Паводки в Казахстане: в СКО бетонируют защитные дамбы

Как отмечают спасатели, каждая минута на счету. Укрепляют конструкции бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, мобилизовав все силы, несмотря на выходные и праздничные дни. Во время очередного объезда аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил ход этих работ, отметил их важность и поблагодарил военнослужащих за помощь.
Совместные усилия помогут минимизировать риски и защитить населенные пункты. Работаем на опережение.
Напомним, ранее аким СКО на вертолёте оценил паводковую обстановку. Он отметил, что из-за резкого потепления значительная часть снежного покрова на полях уже растаял, однако в ряде районах угроза от талых вод все еще сохраняется.