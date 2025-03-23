В Миллеровском районе ввели режим ЧС из-за повреждения дома после атаки БПЛА

В слободе Колодези Миллеровского района Ростовской области был введен режим ЧС из-за повреждений после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
В слободе повреждения получили окна в жилом доме и летней кухне, а также забор. По словам врио губернатора, двум жителям пострадавшего дома окажут помощь.
Ранее сообщалось о введении режима ЧС на территории падения БПЛА в Ростове, а также в Морозовском, Сальском и Тарасовском районах. Отметим, что режим будет действовать до устранения всех последствий.