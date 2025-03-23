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В Ростове провели оценку дома в месте разрушения стены после атаки БПЛА

Специалисты в Ростове не выявили угрозы обрушения стены в доме, пострадавшем от взрыва беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в доме на Горсоветской, 49/1, который пострадал от атаки БПЛА, специалисты провели оценку в месте разрушения стены. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, угрозы обрушения нет.

— К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых, — добавил он.

По уточненной информации, в доме повреждения получили 16 квартир и 31 окно. К вечеру субботы доме завершили установку теплового контура. Также были выполнены замеры для изготовления оконных блоков.