Министр образования Иванец рассказал о новшествах ЦЭ, которые скоро вступят в силу

— Им предоставят возможность попробовать свои силы еще раз, сдав экзамен в августе. Сегодня школьники с нулевым результатом не имеют возможности получить сертификат ЦЭ и аттестат. Им выдают лишь справку об обучении. А аттестат — только на следующий год, когда такой выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната.