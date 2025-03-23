Министр образования Иванец рассказал о новшествах ЦЭ, которые скоро вступят в силу

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал sb.by новшества Кодекса об образовании, принятые в январе 2025 года (а действовать они начнут с 1 сентября 2025-го), которые затронут централизованный экзамен.
Среди нововведений Иванец назвал освобождение от ЦЭ учеников 11-го класса по медицинским показаниям.
— В настоящее время такая норма действует лишь в отношении учащихся 9 х классов, — уточнил министр.
Также, добавил глава Минобразования, есть новости и для выпускников, которые на централизованном экзамене получат ноль баллов. Для них план действий, по словам Иванца, таков:
— Им предоставят возможность попробовать свои силы еще раз, сдав экзамен в августе. Сегодня школьники с нулевым результатом не имеют возможности получить сертификат ЦЭ и аттестат. Им выдают лишь справку об обучении. А аттестат — только на следующий год, когда такой выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната.
Также белорусский биатлонист и тренер Олег Рыженков рассказал о борьбе с рэкетирами в Польше и с хулиганами в Раубичах: «Подъехали, все дружно вышли, прихватив винтовки».
Тем временем рассказываем, что произошло после мгновенной победы Арины Соболенко над румынкой Русе в Майами.
А вот реальная история сериала «Казанова», связанная с Беларусью: прототип Апрельцева провернул аферу в Минске, а героиня Светланы Ходченковой переехала из Москвы в Минск.