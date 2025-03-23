Министр образования Иванец заявил о создании золотого фонда одаренных педагогов Беларуси

Министр образования Андрей Иванец рассказал sb.by о создании золотого фонда одаренных педагогов Беларуси.
Отвечая на вопрос о создании сообщества одаренных детей страны по итогам проведения первой очно заочной круглогодичной школы олимпиадного движения (а это восемь тысяч участников), Иванец упомянул о привлечении в проект учителей.
— Планируем создать золотой фонд одаренных педагогов — они получат статус профессиональных тренеров и смогут на высоком уровне готовить к олимпиадному движению наших ребят, — отметил министр.
Кроме того, глава Минобразования Андрей Иванец рассказал о новшествах ЦЭ, которые скоро вступят в силу.
Также белорусский биатлонист и тренер Олег Рыженков рассказал о борьбе с рэкетирами в Польше и с хулиганами в Раубичах: «Подъехали, все дружно вышли, прихватив винтовки».
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