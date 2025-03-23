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В Ростовской области обнаружили воронку на дороге после атаки БПЛА

В Сальске на месте падения беспилотника образовалась воронка.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина на месте падения беспилотника образовалась воронка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, в Сальске в ночь на субботу, 22 марта, из-за атаки БПЛА были повреждены окна в магазине, в одной из квартир дома на улице Ленина, 10, а также в художественном музее. К счастью, пострадавших среди людей нет.

— До замены окон тепловой контур закрыт. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь, — сообщил Юрий Слюсарь.