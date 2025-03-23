Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу

«Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага!» — подчеркнул врио губернатора.