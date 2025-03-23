Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу

КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Интернет-блогера Акима Апачева оштрафуют за въезд в Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале», — указал руководитель региона.
По его словам, в действиях Апачева присутствует состав как минимум административного правонарушения.
«Нарушение запрета на въезд (уже дал поручение руководителю комитета региональной безопасности, чтобы подготовить возбуждение административного производства), использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм — вопросы уже органов внутренних дел и прокуратуры, куда завтра обратимся с соответствующим заявлением», — отметил Хинштейн.
Он также обратил внимание, что блогер по-хамски отвечает жителям области, у которых его поведение вызывает возмущение.
«Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага!» — подчеркнул врио губернатора.
Все материалы по этому делу передадут в компетентные органы, добавил Хинштейн.
В начале марта армия начала масштабное наступление в Курской области и за неделю освободила 30 населенных пунктов, включая Суджу. Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.