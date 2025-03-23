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В Ростове из-за оставленной кастрюли на плите расплавился потолок

В ростовской многоэтажке кастрюля чуть не стала причиной трагедии.

Источник: Комсомольская правда

В одной из многоэтажек Ростова едва не произошла трагедия из-за оставленной на плите кастрюли. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Девушка поставила на плиту кастрюлю и оставила ее без присмотра. Вскоре из-за пара натяжной потолок на кухне начал плавиться. Пожар удалось потушить до приезда спасателей. Никто из людей не пострадал.

В МЧС напомнили жителям Ростовской области не держать легковоспламеняющиеся материал рядом с плитой, не оставлять без присмотра включенную плиту. А еще порекомендовали держать на кухне огнетушитель или пищевую соду.