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В 4 районах Волгограда 24 марта временно отключат свет

Подачу ресурса приостановят из-за необходимости восстановительных мероприятий на электросетях.

Волгоградские энергетики на понедельник, 24 марта, запланировали в областном центре проведение очередных профилактических и ремонтных мероприятий на оборудовании и электросетях. Жители ряда домов в Центральном, Краснооктябрьском, Советском и Тракторозаводском районах Волгограда в понедельник временно останутся без света.

Так, в Центральном районе электричества не будет на ул. Мира, дом 10. Время отключения — с 9 до 17 часов.

В ресурсоснабжающей компании также представили перечень остальных адресов, где будут обесточены здания.