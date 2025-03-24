В 4 районах Волгограда 24 марта временно отключат свет

Волгоградские энергетики на понедельник, 24 марта, запланировали в областном центре проведение очередных профилактических и ремонтных мероприятий на оборудовании и электросетях. Жители ряда домов в Центральном, Краснооктябрьском, Советском и Тракторозаводском районах Волгограда в понедельник временно останутся без света.