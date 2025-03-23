В Ростовской области из-за неисправного дымохода произошел пожар

В МЧС напоминают: доверяйте строительство печей и дымоходов только профессионалам, не стоит допускать перекаливания. А за три часа до сна топить печь нельзя. Также следует подальше от печи убрать вещи, горючие жидкости и мебель. А еще обязательно должен быть предтопочный металлический лист.