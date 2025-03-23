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В Ростовской области из-за неисправного дымохода произошел пожар

В Матвеевом Кургане пожарные потушили пламя в хозпостройке.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеевом Кургане в хозпостройке произошел пожар из-за неисправного дымохода. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как стало известно, хозяева растопили печь. И вдруг вспыхнули потолочные перекрытия. Самостоятельно огонь потушить не удалось, поэтому дончане вызвали спасателей. Шесть пожарных и две единицы техники потушили огонь на пяти квадратах.

В МЧС напоминают: доверяйте строительство печей и дымоходов только профессионалам, не стоит допускать перекаливания. А за три часа до сна топить печь нельзя. Также следует подальше от печи убрать вещи, горючие жидкости и мебель. А еще обязательно должен быть предтопочный металлический лист.