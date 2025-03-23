Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Следствие установило, что фигурант в начале 2000-х приобрел КСПЗ, а уже в 2002 году предприятие обанкротилось. При этом оборонным заводом Хорхе Портилья-Сумин и несколько его сообщников завладели путем фиктивного банкротства завода, предоставив в арбитражный суд поддельные документы.