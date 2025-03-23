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Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Портилью-Сумина признали виновным в хищении у оборонного предприятия 179,1 млн рублей и 250 акций.

Источник: Аргументы и факты

Экс-владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам колонии. Соответствующее решение вынес Московский областной суд, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что гражданина Мексики и России признали виновным в хищении у оборонного предприятия 179,1 млн рублей и 250 акций, а также легализации украденных денег через подконтрольные компании и преднамеренном банкротстве предприятия.

Следствие установило, что фигурант в начале 2000-х приобрел КСПЗ, а уже в 2002 году предприятие обанкротилось. При этом оборонным заводом Хорхе Портилья-Сумин и несколько его сообщников завладели путем фиктивного банкротства завода, предоставив в арбитражный суд поддельные документы.

Отмечается, что экс-владелец патронного завод скрывается за границей и находится в международном розыске.

Напомним, в прошлом году Жуковский районный суд Калужской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал акции КСПЗ в собственность государства.