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Певица Дарья Храмова сообщила об уходе из группы «Непара»

При этом артистка не уточнила, по какой причине приняла такое решение.

Источник: Аргументы и факты

Солистка «Непары» Дарья Храмова объявила об уходе из музыкальной группы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В ближайших концертах группы “Непара” меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — говорится в ее публикации.

При этом Храмова не уточнила, по какой причине приняла такое решение после пяти лет работы.

Напомним, накануне сообщалось, что выступление Глеба Самойлова с группой The Matrixx в «Мумий Тролль Music Bar» в Москве отменили практически перед самым началом.