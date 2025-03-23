Певица Дарья Храмова сообщила об уходе из группы «Непара»

Солистка «Непары» Дарья Храмова объявила об уходе из музыкальной группы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В ближайших концертах группы “Непара” меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — говорится в ее публикации.
При этом Храмова не уточнила, по какой причине приняла такое решение после пяти лет работы.
Напомним, накануне сообщалось, что выступление Глеба Самойлова с группой The Matrixx в «Мумий Тролль Music Bar» в Москве отменили практически перед самым началом.