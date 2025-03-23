«Никого не хотел обидеть»: рэпер Апачев извинился за граффити в Судже

Рэпер Аким Апачев извинился за то, что разрисовал граффити дома в Судже в Курской области. По словам рэпера, подобным действием он хотел поддержать российских бойцов, а также обозначить присутствие Вооруженных сил РФ на территории города. Апачев так же заявил, что не назначал никакие «стрелки» жителям Суджи в комментариях: