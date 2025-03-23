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Премьер-министр Канады Карни попросил распустить парламент

Кроме того, по словам Карни, Оттава должна «разобраться» с тарифами Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Новый канадский премьер-министр Марк Карни намерен распустить парламент страны, а также назначить досрочные выборы на 28 апреля текущего года.

Об этом Карни объявил в воскресенье. Он уточнил, что обратился с соответствующей просьбой к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон.

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам следует построить самую сильную экономику в G7», — написал Карни, заявление обнародовано в соцсети X*.

Премьер-министр Канады подчеркнул, что Оттава должна «разобраться» с тарифами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Напомним, Карни вступил в должность в марте на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Вашингтоном.

В частности, Трамп заявляет о намерении сделать Канаду 51-м штатом Соединённых Штатов. Карни заявил, что страна никогда не войдёт в состав США.

Кроме того, он подчеркнул, что готов к началу переговоров с Трампом по различным вопросам, но при условии, что американский лидер признает канадский суверенитет.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.