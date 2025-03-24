Сезон весенних свадеб открылся на станции метро «Маяковская» в Москве

«Всего весной на этой площадке будет создано девять новых семей, включая свадьбы в самую популярную дату года — 25 мая», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».
Во время торжественной церемонии молодоженов сопровождают два состава: «Москва-2020» и «Москва-2024». После влюбленные могут сделать памятные снимки прямо в вагоне метро.
Для первых весенних церемоний обновили свадебные декорации. До конца 2025 года на «Маяковской» пройдут церемонии еще в семь дат: во все весенние и летние месяцы, а также в октябре и ноябре. На этой станции уже заняты все слоты на регистрацию, уточняет сайт kp.ru.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, свадебные церемонии в необычных местах города стали популярны благодаря проекту мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья».
Анастасия Ракова ранее отмечала, что с каждым годом проект становится всё более популярным, отмечает НСН. Первые в этом году церемонии на станции «Маяковская» прошли в начале февраля.