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Сезон весенних свадеб открылся на станции метро «Маяковская» в Москве

Первые весенние церемонии бракосочетания провели на станции в ночь на 23 марта: были созданы три новые семьи. Ракова отметила, что станция «Маяковская» является одной из самых востребованных площадок проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья», где пары могут вступить в брак в самых красивых и необычных местах города, пишет RT.

Источник: Михаил Солунин/ТАСС

«Всего весной на этой площадке будет создано девять новых семей, включая свадьбы в самую популярную дату года — 25 мая», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Во время торжественной церемонии молодоженов сопровождают два состава: «Москва-2020» и «Москва-2024». После влюбленные могут сделать памятные снимки прямо в вагоне метро.

Для первых весенних церемоний обновили свадебные декорации. До конца 2025 года на «Маяковской» пройдут церемонии еще в семь дат: во все весенние и летние месяцы, а также в октябре и ноябре. На этой станции уже заняты все слоты на регистрацию, уточняет сайт kp.ru.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, свадебные церемонии в необычных местах города стали популярны благодаря проекту мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья».

Анастасия Ракова ранее отмечала, что с каждым годом проект становится всё более популярным, отмечает НСН. Первые в этом году церемонии на станции «Маяковская» прошли в начале февраля.