Сезон весенних свадеб открылся на станции метро «Маяковская» в Москве

Для первых весенних церемоний обновили свадебные декорации. До конца 2025 года на «Маяковской» пройдут церемонии еще в семь дат: во все весенние и летние месяцы, а также в октябре и ноябре. На этой станции уже заняты все слоты на регистрацию, уточняет сайт kp.ru.