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Полиция Турции применила резиновые пули на акции в поддержку мэра Стамбула

Протестующие бросают в правоохранителей фейерверки и бутылки.

Источник: Аргументы и факты

В Турции полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, о применении пуль заявили протестующие, обнародовав соответствующие снимки.

Кроме того, турецкие правоохранители применили дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Полицейские заблокировали проход к проспекту Ататюрка. Протестующие бросают в правоохранителей фейерверки и бутылки.

Столкновения зафиксированы в крупных городах. В частности, речь идёт о Стамбуле, Анталье, Измире и Анкаре. Протестующие появились на улицах с лозунгами «Правительство в отставку!».

Напомним, Имамоглу был задержан по делу об «организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности». Он отверг обвинения. Задержание привело к массовым акциям протеста.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре».