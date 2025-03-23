Полиция Турции применила резиновые пули на акции в поддержку мэра Стамбула

В Турции полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, о применении пуль заявили протестующие, обнародовав соответствующие снимки.
Кроме того, турецкие правоохранители применили дубинки, слезоточивый газ и водомёты.
Полицейские заблокировали проход к проспекту Ататюрка. Протестующие бросают в правоохранителей фейерверки и бутылки.
Столкновения зафиксированы в крупных городах. В частности, речь идёт о Стамбуле, Анталье, Измире и Анкаре. Протестующие появились на улицах с лозунгами «Правительство в отставку!».
Напомним, Имамоглу был задержан по делу об «организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности». Он отверг обвинения. Задержание привело к массовым акциям протеста.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре».