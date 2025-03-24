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Al Arabiya: член политбюро ХАМАС Бархум убит при израильском ударе в Газе

Член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум убит при ударе Израиля по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате авиаудара, нанесенного израильскими силами на юге сектора Газа, погиб Исмаил Бархум, занимавший высокий пост в политбюро радикальной палестинской организации ХАМАС.

Согласно информации, полученной из информированных кругов, Бархум, отвечавший за управление финансовыми ресурсами ХАМАС в Газе, был убит во время атаки на медицинский центр «Насер» в Хан-Юнисе. Однако официального подтверждения от представителей ХАМАС на данный момент не поступало.

С декабря 2023 года Бархум включен в санкционный список Великобритании, а с июня 2024 года на него также наложены ограничительные меры со стороны Европейского Союза.

Ранее в результате израильского авиаудара, нанесенного по территории сектора Газа, погиб Салах аль-Бардавиль. Он занимал пост члена политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС.