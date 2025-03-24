Al Arabiya: член политбюро ХАМАС Бархум убит при израильском ударе в Газе

Согласно информации, полученной из информированных кругов, Бархум, отвечавший за управление финансовыми ресурсами ХАМАС в Газе, был убит во время атаки на медицинский центр «Насер» в Хан-Юнисе. Однако официального подтверждения от представителей ХАМАС на данный момент не поступало.